Baraj Gölünde Serinlerken Boğulan Çocuğun Dramı

Serinlemek için baraj gölüne giren çocuk boğuldu

ELAZIĞ - Elazığ'da serinlemek için baraj gölüne giren ve yaklaşık yarım saat sonra iskele dibinde bulunan 12 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Olay, merkez Güzelyalı Köyü mevkiinde Keban Baraj Gölü sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle piknik yapan Mehmet Furkan Azkaç serinlemek için iskele bölgesinden suya girdi. Azkaç, kısa süre içeriden gözden kayboldu. Azkaç, yüzme bilen vatandaşların araması sonucunda yaklaşık 30 dakika sonra iskelenin beton kısmının derin yerinde bulunarak çıkarılardı. Ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırman çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.