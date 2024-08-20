Baraj göletine balık tutmaya giden şahsın cesedine ulaşıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde dün balık tutmak için Malabadi Barajı göletine giden şahsın cansız bedeni bulundu.

Dün, Silvan ilçesi Malabadi Barajı göletinde balık tutmak için Çalıönü köyü mevkiine giden Hasan Binensuda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgede yaptığı arama çalışmasında sabah saatlerinde Binen'in cansız bedenine ulaştı. Binen'in cesedi, inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.