Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, banyoda elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Yaban Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Übeyit Emre (4), banyoda elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Emre, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA