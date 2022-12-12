Üye Girişi
Haberi Paylaş

Banyoda düşen emekli albay hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Banyoda düşen emekli albay hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde banyoda düşen emekli albay tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde banyoda düşen emekli albay tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kemer Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'de yaşayan 53 yaşındaki emekli albay Mehmet Halit Özsoy 95 yaşındaki anne ve babasının ihtiyaçlarını karşılamak için Aydın'a geldi. Özsoy, henüz bilinmeyen bir nedenle banyoda düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Özsoy'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Aydın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan emekli albay Özsoy doktorların tüm çabalarına rağmen 8 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Özsoy'un ölüm haberi ailesi ve tüm sevdiklerini yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Efeler İzmir Aydın 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title