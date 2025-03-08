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Engin ve Dilan Polat'ın beraatine başsavcılıktan itiraz

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Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin davada Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın da aralarında bulunduğu sanıkların beraatine savcılık itiraz etti.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi'ne gönderilmek üzere Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesine sunulan itiraz dilekçesinde, sanıklar Dilan, Engin ve Sezgin Polat hakkında "birden fazla kişi ile birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme" yönünden mahkumiyet kararı verilmesi gerekirken, beraat kararı verildiği hatırlatıldı.

Beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ifade edilen dilekçede, olay öncesi müşteki Banu Parlak ile sanık Dilan Polat arasında husumet bulunduğu ve müştekinin tehdit edildiğine dair mesajları dava dosyasına sunduğu aktarıldı. Bu husumet nedeniyle sanıklar Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın, müştekinin iş yerine tehdit amaçlı silahlı saldırı düzenlenmesi için, kamuoyunda "Daltonlar çetesi" olarak bilinen organize suç örgütünün firari elebaşılarından Beratcan Gökdemir ve kardeşi Batın Can Gökdemir'le irtibat kurdukları kaydedildi.

Dilekçede, elebaşı Beratcan Gökdemir'in, "Daltonlar" grubuna ait hücre evinde eyleme hazır şekilde talimat bekleyen sanıklar Batuhan İnci, Yunus Emre Yıldız, Nizamettin Bilgili, Onur Abiç ve İsmail Emre Arifoğlu'na eylem talimatı verdiği, eylemde kullanılacak motosiklet ve silahı teslim alacakları adres ile "Banu Parlak Güzellik Merkezi" isimli iş yerinin konumunu da bildirdiği belirtildi.

Saldırıyı gerçekleştiren sanıkların müştekiyi tanımadıkları ve aralarında bir husumet bulunmadığı vurgulanan dilekçede, sanık Dilan Polat'ın müştekiyi tehdit etmesinin ardından, müştekiye ait iş yerine organize suç örgütünden talimat alan diğer sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde aynı gün 2 ayrı silahlı saldırı düzenlendiğine dikkati çekildi.

Engin ve Dilan Polat'ın beraatine başsavcılıktan itiraz

TEHDİT PAYLAŞIMLARI, İFADELER, RAPORLAR...

Dilekçede, "Müşteki ifadesi, tanık beyanı, sanık Dilan Polat'ın mağdur Banu Parlak'a hitaben tehdit içerikli sosyal medya paylaşımları, dijital materyaller üzerinde yapılan incelemeler, sanıkların bir kısmının ikrar içeren ifadeleri, olay yeri inceleme tutanağı, kriminal uzmanlık raporu, kolluk tutanakları ve dosya kapsamına göre; sanıklar Engin, Dilan ve Sezgin Polat'ın fikir ve eylem birliği içerisinde kamuoyunda 'Daltonlar Çetesi' olarak bilinen organize suç örgütünü azmettirmek suretiyle üzerlerine atılı 'birden fazla kişi ile birlikte silahla tehdit' suçunu azmettiren sıfatıyla işledikleri" kaydedildi.

Banu Parlak'ın sanıklar hakkındaki şikayetinden vazgeçtiği anımsatılan dilekçede, silahla tehdit suçunun şikayete bağlı olmadığı, bu nedenle sanıkların cezalandırılmaları gerekirken beraatlerine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu belirtildi.

Dilekçede, sanık Onur Abiç hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit", "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet" suçlarından, sanık İsmail Emre Arifoğlu hakkında "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit" suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerekirken beraat kararı verilmesinin de usul ve yasaya aykırı olduğu kaydedildi.

DÜŞÜK CEZALAR DA İTİRAZ EDİLDİ

Sanıklar Batuhan İnci, Nizamettin Bilgili, Yunus Emre Yıldız, İsmail Emre Arifoğlu'nun ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanuna muhalefet" suçları yönünden alt sınırdan cezalandırıldığı belirtilen dilekçede, suçun işleniş biçimi, işlendiği yer, zaman, suç konusunun önemi, sanıkların amacı, yasada yer alan nitelikli hallerin ihlal edilmesi ve yapılan eylemler dikkate alındığında, bu suçlar yönünden alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilmesi gerektiğini kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat'ın Banu Parlak'ın iş yerini kurşunlattığı gerekçesiyle Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ında aralarına bulunduğu 11 sanık hakkında dava açmıştı.

Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuksuz yargılanan Dilan, Engin ve Sezgin Polat hakkında "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirmek"ten beraat, "mala zarar vermeye azmettirmek" suçunun ise şikayete bağlı olduğu gerekçesiyle düşme kararı vermişti.

Sanık Onur Abiç'in de beraatine hükmeden mahkeme, "örgüt üyeliği" ve "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit" suçlarından tutuklu sanıklar Batuhan İnci ve Nizamettin Bilgili'ye 5'er yıl 6'şar ay, Yunus Emre Yıldız ve İsmail Emre Arifoğlu'na 4'er yıl 7'şer ay hapis cezaları vermişti.

Tutuklu 5 sanığın tahliyesine de karar veren mahkeme, firari sanıklar Barış Boyun, Beratcan ve Batın Can Gökdemir'in dosyalarını ayırmıştı.

Engin ve Dilan Polat'ın beraatine başsavcılıktan itiraz
Kaynak: AA / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEnes Uslu:

Uyuşturucu kullanıldığına dair şüpheler bulunduran bir videonun emniyete ihbar edilmesinin neresi yanlış.

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Haber YorumlarıAlpacino Martoni:

onlara hicbirsey olmaz dokunamazlar cunku ucu biryerlere gidiyor Su andaki ikdidarin icinde birileriyle calisiyorlar ordan besleniyorlar hic birsey yapamazlar onlara

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