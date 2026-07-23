Bangladeş'te köprü çöktü: 4 kişi nehre düştü

Bangladeş'in Sherpur bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle su seviyesi yükselen Chellakhali Nehri üzerindeki köprü çökerken, o sırada üzerinde bulunan 4 kişi nehre düştü.

Bangladeş'in kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışlar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sherpur bölgesindeki Chellakhali Nehri'nde su seviyesinin yükselmesinin ardından nehir üzerindeki Bailey Köprüsü çöktü. Olay sırasında köprüden geçmeye çalışan biri çocuk 4 kişi nehre düştü. Akıntıya kapılan kişiler yüzerek kıyıya ulaşmayı başarırken, olayda herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı