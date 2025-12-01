Bangladeş'te Devrik Başbakan Şeyh Hasina'ya Yolsuzluk Cezası

Bangladeş'te kasım ayında idam cezasına çarptırılan devrik Başbakan Şeyh Hasina, hükümet arazisi projesinde yolsuzluk yaptığı suçlamasıyla da 5 yıl hapse mahkum edildi. Aynı suçtan yargılanan İngiltere İşçi Partisi milletvekili Tulip Siddiq'e de 2 yıl hapis cezası verildi.

Bangladeş'te geçtiğimiz yıl öğrenciler öncülüğünde başlayan hükümet karşıtı protestolar sırasında şiddetli polis müdahalesinin mimarı olarak kabul edilen devrik Başbakan Şeyh Hasina, bu kez yolsuzluk suçlamalarıyla yargılandı. Kasım ayında cinayet, cinayete teşebbüs, işkence ve protestoculara karşı ölümcül silahların kullanılmasını emretmekten suçlu bulunarak idam cezasına çarptırılan Hasina, hükümet arazisi projesinde yolsuzluk yaptığı suçlamasıyla da 5 yıl hapse mahkum edildi. Aynı suçtan yargılanan Hasina'nın yeğeni ve İngiltere İşçi Partisi milletvekili Tulip Siddiq'e de 2 yıl hapis cezası verildi. Siddiq'in annesi Şeyh Rehana ise 7 yıl hapisle cezalandırıldı ve davanın başlıca faali olarak kabul edildi.

Hakim, tahsis edilen arsanın iptal edilmesini emretti

Dakka Özel Yargıçlar Mahkemesi'nin Hakimi Rabiul Alam, Şeyh Hasina'nın başbakan olarak yetkisini kötüye kullandığını, Siddiq'in ise annesi ve iki kardeşinin bir devlet projesinde arsa almasına yardım etmesi için teyzesine uygunsuz şekilde etki ettiği için suçlu olduğunu söyledi. Hakim ayrıca üçüne 813'er dolar para cezası verdi ve Rehana'ya tahsis edilen arsanın iptal edilmesini emretti.

"Müebbet hapis bekliyorduk"

Yolsuzlukla mücadele kurumunun Savcısı Khan Mohammed Mainul Hasan, başlıca sanıklar için ömür boyu hapis cezası talep ettiklerini söyledi. Mainul, "Müebbet hapis bekliyorduk, bu olmadı. Bir sonraki adımımız için komisyonla istişare edeceğiz" dedi.

Davada toplam 14 diğer şüpheli daha bulunuyor.

Britanya Parlamentosu'nda Londra'nın Hampstead ve Highgate bölgelerini temsil eden Tulip Siddiq, daha önce suçlamaları reddetmiş ve davanın "uydurulmuş suçlamalara dayanan ve açık bir siyasi intikam tarafından yönlendirilen bir sahtekarlık" olduğunu söylemişti.

Şeyh Hasina, idam cezasına çarptırılmıştı

Devrik Başbakan Şeyh Hasina, geçtiğimiz ay mahkeme tarafından, cinayet, cinayete teşebbüs, işkence ve protestoculara karşı ölümcül silahların kullanılmasını emretmekten suçlu bulunmuştu. Başkent Dakka'daki mahkeme, devrik Başbakan Şeyh Hasina ve eski İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal'ı "insanlığa karşı işlenen suçlardan" idam cezasına çarptırmıştı.

Ne olmuştu

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamu sektöründe kontenjan ayrılmasına yönelik 16 Temmuz'da protestolar patlak vermişti. Bangladeş'te öğrenci liderlerinin hükümete karşı sivil itaatsizlik ilan etmesinin ardından Başbakan Şeyh Hasina'nın istifasını isteyen binlerce kişi, sokaklara akın etmişti. 5 Ağustos Pazartesi günü ülke genelindeki hükümet karşıtı protestolar sırasında polis ile göstericiler arasında çatışmalar yaşanırken, şiddet olaylarına daha fazla dayanamayan Başbakan Şeyh Hasina istifa ederek Hindistan'a kaçmıştı. Bangladeş Genelkurmay Başkanı Waker-uz-Zaman, Hasina'nın kaçmasından saatler sonra gerçekleştirdiği açıklamasında geçici bir hükümet kurulacağını duyurarak Hasina'nın istifasını doğrulamıştı. Ülkede parlamentonun feshedilerek kurulan geçici hükümete Nobel Barış Ödüllü Muhammed Yunus'un başkanlık edeceği açıklanmıştı. Bangladeş Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz yıl düzenlenen öğrenci protestoları sırasında polis ve güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 621'den fazla kişinin öldüğünü belirtmiş, Birleşmiş Milletler ise bu sayının yaklaşık bin 400 olduğunu aktarmıştı. - DAKKA