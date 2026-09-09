Bangladeş’te askeri tatbikat sırasında tank patladı: 2 ölü

Bangladeş'in Chittagong şehrinde askeri tatbikat sırasında Çin menşeli Type 59 tankının patlaması sonucu 2 asker hayatını kaybederken, bir asker ağır yaralandı.

Bangladeş'te askeri eğitim sırasında patlama meydana geldi. Chittagong kentindeki Hathazari Atış Sahası'nda gerçekleştirilen atış eğitimi sırasında Çin menşeli Type 59 tankının patlaması sonucu 2 asker hayatını kaybetti, bir asker ağır yaralandı. Bangladeş Ordusu, yaralı subayın tedavi için hava yoluyla başkent Dakka'ya sevk edildiğini ve patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı