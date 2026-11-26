Bangkok'taki Bangchak deposunda patlama çıktı, sakinlere tahliye çağrısı yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Bangchak petrol deposunda patlama meydana geldi; alev topu ve yoğun duman gökyüzüne yükseldi. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken yetkililer çevre sakinlerine tahliye çağrısı yaptı, şu ana kadar can kaybı bildirilmedi.
Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir petrol deposunda patlama meydana geldi, çevre sakinlerine tahliye çağrısı yapıldı.
Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Bangchak petrol deposunda patlama meydana geldi. Gökyüzüne alev topu ve yoğun duman yükseldi. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yetkililer deponun yakınında bulunanlara derhal bölgeyi boşaltmaları çağrısında bulundu.
Şu ana kadar can kaybı bildirilmedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı