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Bangkok'ta Otoyol Köprüsünün Çökmesi: 7 Ölü, 30 Yaralı

Bangkok'ta Otoyol Köprüsünün Çökmesi: 7 Ölü, 30 Yaralı
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Tayland'ın başkenti Bangkok'ta inşaat halindeki bir otoyol köprüsünün çökmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta inşaat halindeki bir otoyol köprüsünde meydana gelen çökme sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'un Rama 2 otoyolunda yerel saatle 01.48 sıralarında inşaatı devam eden otoyol köprüsünün tonlarca ağırlığındaki beton kirişi çöktü.

Tayland Afet Önleme Departmanı (DDPM) tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, öğle saatlerine kadar devam etti. Feci kazada köprü inşaatında çalışan 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 4'ü ağır 30 kişinin de yaralandığı açıklandı. Tayland Ulaştırma Bakanı Suriya Jungrungreangkit yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin Taylandlı ve Myanmarlı işçiler olduğunu belirterek yakınlarına başsağlığı diledi. Bakan Suriya, kazayla ilgili gerekli incelemelerin ardından sorumlular tarafından mağdurlara gerekli tazminatın ödeneceğini ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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