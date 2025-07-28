Bangkok'ta Gıda Pazarında Silahlı Saldırı: 5 Ölü

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir gıda pazarında düzenlenen silahlı saldırıda 4'ü güvenlik görevlisi olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.

Tayland'da bir pazarda silahlı saldırı düzenlendi. Başkent Bangkok'taki gıda pazarında düzenlenen saldırıda 4'ü güvenlik görevlisi olmak üzere 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Bangkok polisi, "Şu anda saldırının nedeni araştırılıyor. Şu an için olay toplu bir silahlı saldırı gibi görünüyor" ifadelerini kullanırken, saldırganın olayın ardından intihar ettiğini bildirdi. - BANGKOK