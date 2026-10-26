Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bandırma merkezli rüşvet ve kişisel veri operasyonunda 15 şüpheliden 7'si tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bandırma merkezli rüşvet ve kişisel veri operasyonunda 15 şüpheliden 7'si tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bandırma merkezli rüşvet ve kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi soruşturmasında 5 ilde eş zamanlı operasyonla 15 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 7'sine adli kontrol, 1'i serbest bırakıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi merkezli 5 ildeki yerleşim yerinde düzenlenen rüşvet ve kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince Bandırma, Gönen, Erdek, Biga ve Gebze'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Tapu, emlak ve inşaat sektörleriyle bağlantılı şüphelilerin de bulunduğu operasyonda 15 kişi gözaltına alınırken, cep telefonları ve çeşitli belgelere el konuldu.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, üçüncü kişilere ait taşınmaz bilgileri ile adres ve iletişim verilerini hukuka aykırı yollarla temin ederek bazı işlemlerde avantaj sağladıkları öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla, 1'i ise serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 26 sitede yayınlandı.
Oyun devine siber saldırı! 11,7 milyon kullanıcının verisi çalındı

Milyonlarca kişiye kötü haber! Tüm veriler çalındı
'Mucize bitki' hayatını kurtardı! Kilosunu 950 bin liraya satıyor

"Mucize bitki" hayatını kurtardı! Kilosunu 950 bin liraya satıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıraathanede korkunç son kamerada! Merdivenden düşen 64 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Merdivenden düşüp öldü! Korkunç son kamerada
Montaj mı değil mi? Mahmut Tanal'ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı

Gerçek olabilir mi? Paylaşılan mesaj görseli ortalığı karıştırdı
Adıyaman'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan telef oldu

Yolun ortasında bulundu! Ne olduğunu öğrenenler kahroldu
İsmail Kartal'dan Galatasaray'a gözdağı: 10 kişiyle yendim, yine yeneceğim

İsmail Kartal'dan Galatasaray'a olay sözler: Yine yeneceğim
Okan Buruk herkesi topladı! Derbi için tek bir isteği var

Okan Buruk herkesi topladı! Derbi için tek bir isteği var
İzinsiz Forex şirketi XM'e fenomen desteği: Açıklamada hem '#reklam' hem '#reklamdeğildir' yazıyor

İzinsiz Forex şirketine fenomen desteği! "Açıklama oyunu" deşifre oldu
Sahte altını dünya şampiyonu güreşçinin kuyumcu dükkanında bozdurdular! Sapanca'da 2 şüpheli onun ihbarıyla yakalandı

Dünya şampiyonu güreşçiyi kandırmaya kalktılar! Sonu hüsran oldu