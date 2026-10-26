Bandırma merkezli rüşvet ve kişisel veri operasyonunda 15 şüpheliden 7'si tutuklandı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesi merkezli 5 ildeki yerleşim yerinde düzenlenen rüşvet ve kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince Bandırma, Gönen, Erdek, Biga ve Gebze'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Tapu, emlak ve inşaat sektörleriyle bağlantılı şüphelilerin de bulunduğu operasyonda 15 kişi gözaltına alınırken, cep telefonları ve çeşitli belgelere el konuldu.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, üçüncü kişilere ait taşınmaz bilgileri ile adres ve iletişim verilerini hukuka aykırı yollarla temin ederek bazı işlemlerde avantaj sağladıkları öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla, 1'i ise serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı