Bandırma Kent Konseyi Seçimleri İptal Edildi, Tepkiler Büyüyor

Bandırma Kent Konseyi'nde Gençlik Meclisi ve Emekliler Meclisi seçimlerinin art arda iptal edilmesi, Konsey Başkanı Murat Ergöz'ün karar alma sürecine yönelik eleştirilere neden oldu. Sürecin şeffaflık ve kurumsallık açısından soru işaretleri doğurduğu belirtilirken, kamuoyunda seçimlerin demokratik zeminde yapılmadığı yönünde tepkiler oluştu.

Kent Konseyi tarafından 12 Mayıs 2025 tarihinde yapılacağı duyurulan Gençlik ve Emekliler Meclisi seçimleri, seçim saatlerine kısa bir süre kala yürütme kurulu kararıyla ertelendi. Gençlik Meclisi seçimleri, yalnızca 1 saat kala gönderilen bir telefon mesajıyla iptal edildi. Gerekçe olarak "eksik dilekçeler" gösterildi.

Seçim yönetmeliğine göre eksik dilekçe sunan paydaşların sadece hazirun listesinden çıkarılması gerekirken, seçimlerin tamamen iptal edilmesi dikkat çekti. Bu kararın bizzat Konsey Başkanı Murat Ergöz'ün yönlendirmesiyle alındığı iddia edildi. Ergöz'ün iptal kararlarını yürütme kurulu çoğunluğuna dayandırdığı ancak mevzuata uygunluk açısından yeterli açıklama yapmadığı ifade edildi.

23 Mayıs'ta yeniden yapılması planlanan Gençlik Meclisi seçimleri de bu kez Bandırmaspor'un maçı gerekçe gösterilerek iptal edildi. Seçim tarihine dair resmi davetiyede maç programının zaten yer almasına rağmen, sürecin yeniden durdurulması tepkileri artırdı.

TÜED: "Temsil etmeyeceğiz"

Türkiye Emekliler Derneği Bandırma Şube Başkanı Ahmet Türkmen, seçim sürecine ve bilgilendirme toplantısında yaşananlara tepki göstererek Kent Konseyi ile tüm temsili ilişkilerini kestiklerini açıkladı. Türkmen, Konsey Başkanlığı'nı dolaylı şekilde eleştirerek, yapılan uygulamaların sivil toplum örgütlerine karşı saygısızlık içerdiğini söyledi.

Süreç tartışmalı hale geldi

Kent Konseyi Başkanı Murat Ergöz'ün seçim süreçlerini yönetme biçimi, adaylar ve katılımcılar arasında tartışma yaşattı. Süreçteki kararların son dakika alınması, mevzuata rağmen iptal yoluna gidilmesi ve iletişim eksiklikleri, Bandırma'daki yerel demokratik temsilin sağlıklı işlemediği yönünde eleştirilere neden oldu.

Kent Konseyi'nden yeni seçim tarihi ya da kamuoyuna açıklayıcı bir bilgilendirme yapılmazken, sürecin nasıl şekilleneceği merak konusu olmaya devam ediyor. - BALIKESİR