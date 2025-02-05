Netahyahu mesajı net bir şekilde verdi! İsrail, Gazze'de katliama kaldığı yerden devam edecek

Ateşkes sevinci kısa sürdü! Mesajı verdi, katliama devam edecek
Hamas'tan 'Gazze'yi devralacağız' diyen Trump'a jet yanıt

Trump'ın "Gazze" tehdidine Hamas'tan jet yanıt
Bu markalardan uzak durun! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası, köfte yerine kalp yedirmişler

Bakanlık ifşa etti! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası yedirmişler
Bakan Fidan: Erdoğan-Şara zirvesinde YPG'nin nasıl çözüleceği ele alındı

Ankara'daki 3,5 saatlik zirveye damga vuran başlık

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Asansör Arızası Hastaları Mağdur Etti

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Asansör Arızası Hastaları Mağdur Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki hastanede yaşanan asansör arızası nedeniyle hastalar ve refakatçileri zor durumda kaldı. Asansörde mahsur kalan kişiler, çıkmak için 30 dakika bekledi. Ayrıca randevu bulma sorunları da vatandaşları çevre illere yönlendiriyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Onyedi Eylül Üniversitesi'ne bağlı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan asansör arızası, hastalar ve refakatçileri zor durumda bıraktı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, asansörde mahsur kalan kişilerin yaklaşık 30 dakika boyunca çıkmayı beklediği, ancak bu sürenin toplamda 45 dakikaya kadar uzadığı ifade ediliyor.

Vatandaşlar, hastanede yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirterek, yetkililerden çözüm talep ediyor. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2021 yılında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'ne bağlanarak "Eğitim ve Araştırma Hastanesi" statüsüne geçmesine rağmen, tabelalarında hala "Bandırma Devlet Hastanesi" yazısı dikkat çekiyor.

Ayrıca hastane ile ilgili bir diğer önemli sorun ise randevu bulma sıkıntısı. Bandırma'da birçok vatandaş, randevu bulamadıkları için çevre il ve ilçelerdeki hastanelere gitmek zorunda kalıyor. Özellikle bazı branşlarda aylar sonrasına bile randevu alınamadığı belirtilirken, bu durum hasta ve yakınları için büyük bir mağduriyet oluşturuyor.

Vatandaşlar, yetkililerden hem asansör sorununun hem de randevu krizinin çözülmesi için acil adım atılmasını talep ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bitcoin'de alarm zilleri çalıyor: İşte Bitcoin fiyatlarındaki endişe verici gelişmeler
img

Erzakları yerden toplamaya çalışan yaşlı adam yürek burktu
img

Yıldız Tilbe'nin yüzü yandı! Son halini paylaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özlem Zengin'in Erdoğan ile tanıştırdığı yeğeni Konya Hakimliği'ne atandı

Özlem Zengin'in yeğeninin nereye atandığı belli oldu
İstanbulluları kıskandıran görüntüler: 12 saatte 120 santimetre kar yağdı

12 saatte 120 santimetre kar yağdı
933 lirası olmayan havalimanındaki kuyruğa takıldı

Cüzdanında 933 lira yoksa yandın! Kuyruğun sonu görünmüyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihe geçen an

Türk futbol tarihine geçen an
TSK'dan ihraç edilen teğmenleri 3 yıldızlı komutan bile kurtaramamış

Teğmenleri 3 yıldızlı komutan bile kurtaramamış
ABD Başkanı Trump: Gazze'yi devralacağız

"Gazze'yi devralacağız" deyip Filistinliler için 2 ülkeyi işaret etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.