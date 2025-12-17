Haberler

Bandırma'da yolda fenalaşan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yolda yürüdüğü sırada fenalaşan 76 yaşındaki Mürşiye Daşkan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yolda yürüdüğü sırada fenalaşan 76 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Mehmetçik Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolda yürüdüğü esnada aniden fenalaşan Mürşiye Daşkan (76), yere yığıldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mürşiye Daşkan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
