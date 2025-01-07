Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu: 895 Hap Ele Geçirildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 895 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olay ilgili gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timleri Amirliği, suç ve suçluyla mücadele kapsamında başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. 6 Ocak 2025 günü saat 23.30 sıralarında Sunullah Mahallesi 20014 Sokak üzerinde İ.Ş. (47) isimli şahıs üst aramasında 17 adet extacy olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayın ardından genişletilen soruşturmada şüphelinin ikametinde yapılan aramada, toplamda 895 adet extacy hap, 83.45 gram esrar, 6.50 gram esrar tohumu, 4.20 gram toz şeklinde Extacy ve 10 adet 7.65 mm çapında fişek bulundu.

Şüpheli İ.Ş., "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen İ.Ş., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - BALIKESİR