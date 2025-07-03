Bandırma'da Trafik Kazası: Motosiklet Otomobile Çarptı

Bandırma'da Trafik Kazası: Motosiklet Otomobile Çarptı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, otomobil sürücüsünün sağlık durumu iyi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile motosiklet çarptı.

Edinilen bilgiye göre, 10 AHJ 515 plakalı motosiklet, özel hastane kavşağındaki trafik ışıklarında kırmızı ışıkta duran 10 ALB 636 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Otomobil sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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