Bandırma'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Aksakal Bozbayırı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 10 ED 676 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Tek taraflı meydana gelen kazada araç sürücüsü A.Y. araç içinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR