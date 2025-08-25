Bandırma'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bandırma'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıktı ve tamir ekipleri olay yerine sevk edildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Aksakal Bozbayırı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 10 ED 676 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Tek taraflı meydana gelen kazada araç sürücüsü A.Y. araç içinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Galatasaray maçı sonrası konuşan Rıdvan Dilmen: Türkiye'de futbol falan yok

Galatasaray maçı sonrası konuştu: Türkiye'de futbol falan yok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TEM'de zincirleme kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı

TEM'de zincirleme kaza! Trafik durdu, ölü ve yaralılar var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.