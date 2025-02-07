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Bandırma'da Takla Atan Otomobil Denize Düştü

Bandırma'da Takla Atan Otomobil Denize Düştü
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir otomobil, virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak denize düştü. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Erdek-Edincik yolunda virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak denize düştü. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Erdek-Edincik karayolunda meydana geldi. 10 AFA 613 plakalı otomobiliyle Erdek'ten Edincik istikametine seyir halinde olan Özay Ergin, virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, savrularak takla attı ve kayalıkları aşarak denize düştü. Yan yatan otomobilden sürücü, kendi imkanlarıyla çıkarak kurtuldu. Olay yerine gelen ekipler, vinç yardımıyla aracı denizden çıkardı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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