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Bandırma'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

Bandırma'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Fiat Tofaş marka bir araç takla atarak sürücüsü S.Ö.'nün yaralanmasına sebep oldu. Sürücü hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi yok.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Liman yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Erdek istikametine seyir halinde olan Fiat Tofaş marka bir araç takla attı. Kazada, aracın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 17 ABS 019 plakalı aracın sürücüsü S.Ö., direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Takla atan aracın sürücüsü, çevredeki vatandaşların yardımıyla aracın içerisinden çıkarıldı. Olay yerine hızlıca intikal eden 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücüye ilk müdahalesini yaptıktan sonra Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Hastanede tedavi altına alınan S.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili incelemelerin devam ettiği bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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