Bandırma'da sahte altın dolandırıcılarına geçit yok: 3 gözaltı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sahte altınla dolandırıcılık olayına karışan 3 şüpheli, Bandırma ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit'te meydana gelen "sahte altınla dolandırıcılık" olayının ardından emniyet güçleri harekete geçti. Şüphelilerin bulunduğu aracın Bandırma istikametine doğru seyir halinde olduğu istihbaratını alan Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Yapılan koordineli takip ve çalışmalar neticesinde, söz konusu araç Bandırma girişinde oluşturulan kontrol noktasında durduruldu. Araç içerisinde bulunan 3 şüpheli şahıs polis ekiplerince gözaltına alınırken, araçta yapılan aramalarda 5 parça halinde toplam 60 gram altın, 4 adet bilezik, 26 bin 500 Türk Lirası nakit para ve 1 adet dolar ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheli şahıs ve ele geçirilen suç unsurları, gerekli adli işlemlerinin tamamlanması amacıyla Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. - BALIKESİR

