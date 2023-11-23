Bandırma'da aranan şahıs silah ve uyuşturucuyla yakalandı. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekiplerini gördüğü için kaçmaya çalışan şahıs kıskıvrak yakalandı. Şüpheli şahıs yakalandıktan sonra yapılan GBT sorgusunda 8 ayrı suçtan aranmasının olduğu tespit edildi. Kaçarken de yere uyuşturucu madde attığı görülen şüphelinin ikametinde arama sonucunda 24 gr Esrar maddesi 0,5 gr Metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli işlemleri sonrası tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Bandırma'da şahsın üzerinde uyuşturucu madde varken yakalandı

Bandırma'da aranan şahıs silah ve uyuşturucuyla yakalandı

BALIKESİR - BALIKESİR Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekiplerini gördüğü için kaçmaya çalışan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 22 Kasım 2023 günü gece saatlerinde polis ekiplerini gördüğü için kaçmaya çalışan Y.V.adlı şahıs polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli şahıs yakalandıktan sonra yapılan GBT sorgusunda 8 ayrı suçtan aranmasının olduğu tespit edildi. Kaçarken de yere uyuşturucu madde attığı görülen şüphelinin ikametinde arama sonucunda 24 gr Esrar maddesi 0,5 gr Metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli işlemleri sonrası tutuklanarak cezaevine teslim edildi.