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Bandırma'da otomobil kamyonun altına girdi, hamile kadın ve 3 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

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Bandırma'da otomobil kamyonun altına girdi, hamile kadın ve 3 yaşındaki kızı hayatını kaybetti
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı yönden gelen kamyonun altına girdiği kazada, doğumuna yaklaşık 2 hafta kalan hamile kadın ve 3 yaşındaki kızı hayatını kaybetti. Anne karnındaki bebek de doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı yönden gelen kamyonun altına girdiği kazada, doğumuna 2 hafta kaldığı öğrenilen anne ile 3 yaşındaki kızı hayatını kaybetti. Anne karnındaki bebek de doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 16.30 sıralarında Bandırma-Karacabey kara yolu Çavuşköy Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karacabey'den Bandırma istikametine seyir halinde olan Merve Turan yönetimindeki 10 TT 426 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil, Bandırma'dan Karacabey yönüne seyreden 16 ABT 586 plakalı kamyonla çarpıştı. Kamyonun altına giren otomobil bir süre sürüklendi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Merve Turan ile 3 yaşındaki kızı Ahsen Turan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Doğmamış bebeği kurtarmak için ameliyata alındı

Anne ve kızının cenazeleri Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Hamile olduğu ve doğumuna yaklaşık 2 hafta kaldığı öğrenilen Merve Turan'ın karnındaki bebeğin kurtarılması için hastanede acil müdahale gerçekleştirildi. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen bebek de kurtarılamadı.

Anne, 3 yaşındaki kızı ve dünyaya gelmesine yalnızca 2 hafta kalan bebeğin hayatını kaybettiği kazayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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