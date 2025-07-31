Bandırma'da Motorlu Bisiklet Kazası: İki Yaralı

Bandırma'da Motorlu Bisiklet Kazası: İki Yaralı
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Bandırma sanayi bölgesindeki kavşakta meydana gelen kazada motorlu bisiklette bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bandırma sanayi bölgesindeki kavşakta meydana gelen kazada motorlu bisiklette bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, E.P. yönetimindeki 10 ACB 885 plakalı otomobil, sanayi bölgesindeki kavşakta seyir halindeyken, E.A. idaresindeki 10 HG 336 plakalı motorlu bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motorlu bisiklette bulunan E.A. ve Y.A. yaralandı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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