Haberler

Bandırma'da kimyasal tesis tartışması: Hicri Ercili'nin projesine "ÇED olumlu" kararı

Bandırma'da kimyasal tesis tartışması: Hicri Ercili'nin projesine 'ÇED olumlu' kararı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde planlanan kimyasal üretim ve depolama tesisi için ÇED olumlu kararı verildi. Proje, çevresel etkiler nedeniyle tartışmalara yol açtı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi'nde kurulması planlanan kimyasal üretim ve depolama tesisi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı verildi. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, söz konusu projenin kamuoyuna ilan edildiği bildirildi.

Projeye göre Hicri Ercili Deniz Nakliyat Kimyevi Maddeler San. Tic. A.Ş. tarafından kurulması planlanan tesiste yıllık 40 bin ton potasyum sülfat ve 50 bin ton hidroklorik asit (%31) üretimi yapılacak. Tesiste ayrıca 1.849,75 metreküp kimyasal depolama kapasitesi bulunacağı açıklandı.

Ancak kararın duyurulmasıyla birlikte Bandırma'da kimyasal üretim tesislerinin artması yeniden tartışma konusu oldu. Sanayi yatırımlarıyla birlikte kentin çevresel yükünün her geçen gün arttığını savunan bazı vatandaşlar ve çevre duyarlılığı bulunan kesimler, kimyasal üretim ve depolama faaliyetlerinin hava, su ve toprak üzerindeki muhtemel etkilerinin yeterince tartışılmadığını dile getiriyor.

Bandırma'nın zaten sanayi tesisleri, liman faaliyetleri ve ağır sanayi yatırımlarıyla yoğun bir yük taşıdığı ifade edilirken, yeni bir kimyasal üretim tesisinin bölgedeki çevresel riskleri artırabileceği yönünde endişeler dile getiriliyor. Özellikle hidroklorik asit üretimi ve depolaması gibi faaliyetlerin muhtemel sızıntı, koku ve çevresel etkiler açısından ciddi riskler barındırabileceği belirtiliyor.

Kamuoyunda dile getirilen eleştirilerde ise Bandırma'nın sanayi yatırımlarının merkezi haline getirilirken çevre ve yaşam kalitesinin ikinci plana atıldığı görüşü öne çıkıyor. Bazı vatandaşlar, "Bandırma zaten yıllardır sanayi yükünü taşıyor. Yeni kimyasal tesislerin kurulması konusunda çok daha hassas olunmalı" diyerek tepkilerini dile getiriyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Yine havada imha edildi
Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a sert tepki

Sabırlar taşıyor! Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a ilk tepki
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı

Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatemiyoun Tugayı, Mücteba Hamaney'e bağlılık yemini etti

Savaşın seyrini değiştirecek adım
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor

Orta Doğu'daki savaş ülkenin kalbini de vurdu! Büyük kriz kapıda
İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler

Yeni lidere Çin'den ilk yorum
Evleneceği adamın sosyal medyada yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti

Evleneceği adamın yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti
Fatemiyoun Tugayı, Mücteba Hamaney'e bağlılık yemini etti

Savaşın seyrini değiştirecek adım
Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi

Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi
Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil

Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler...