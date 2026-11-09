Bandırma'da kazada ağır yaralanan 21 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 21 yaşındaki Remzihan Baltaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç sürücünün cenazesi, Akçapınar Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Kaza, dün saat 23.40 sıralarında Bandırma ilçesi 600 Evler Mahallesi KYK Kız Öğrenci Yurdu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Remzihan Baltaş (21) idaresindeki 10 AUR 047 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bandırma İtfaiye Grup Amirliği'nden 1 kurtarma aracı ve 5 personelin müdahale ettiği kazada, yaralı sürücü araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Baltaş, başına aldığı ağır darbe nedeniyle doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Remzihan Baltaş'ın cenazesinin, bugün öğle namazını müteakip Bandırma'nın Akçapınar Mahallesi'ndeki köy mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı