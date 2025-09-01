Bandırma'da Kaçak Sigara ve Silah Operasyonu

Bandırma'da Kaçak Sigara ve Silah Operasyonu
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, KOM ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve silah ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, 28-29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda çok sayıda kaçak sigara ve silah ele geçirdi.

Ekiplerin yaptığı denetimlerde 16 bin 400 dolu makaron, 4 bin boş makaron, 1 adet 9 mm tabanca ve şarjörü ile 16 adet 9x19 mm dolu fişek bulundu. Olayla ilgili olarak 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında 1 kişi, 6136 sayılı Kanun kapsamında ise 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yetkililer, kaçakçılık ve yasa dışı silah ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
