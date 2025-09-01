Bandırma'da Kaçak Sigara ve Silah Operasyonu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, 28-29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda çok sayıda kaçak sigara ve silah ele geçirdi.

Ekiplerin yaptığı denetimlerde 16 bin 400 dolu makaron, 4 bin boş makaron, 1 adet 9 mm tabanca ve şarjörü ile 16 adet 9x19 mm dolu fişek bulundu. Olayla ilgili olarak 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında 1 kişi, 6136 sayılı Kanun kapsamında ise 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yetkililer, kaçakçılık ve yasa dışı silah ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - BALIKESİR