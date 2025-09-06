Bandırma'da Kaçak Sigara ve Alkol Ele Geçirildi

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, iki ayrı adreste kaçak ürün ele geçirildi.

Yapılan aramalarda, bir iş yerinde 30 bin adet elektronik sigara filtresi ile 11 adet elektronik sigara bulundu. Olayla ilgili olarak şüpheli E.İ. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Ekiplerin aynı gün yaptığı diğer çalışmada ise, şüpheli M.K.'nın üzerinde ve eşyalarında yapılan incelemede 90 litre etil alkol ele geçirildi. Bu olayda da şüpheli M.K. hakkında aynı kanun çerçevesinde adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Yetkililer, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceğini bildirdi. - BALIKESİR