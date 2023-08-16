Bandırma'da Hamile Kadını Bıçaklayarak Öldüren Sanığın Yargılaması Devam Ediyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde birlikte yaşadığı 3 aylık hamile kadını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanıklar dinlendi ve sanık savunmasını yaptı. Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesine ve tutukluluğun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde birlikte yaşadığı 3 aylık hamile kadını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bandırma Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Kadir Meşe (30), maktul Hazal Alpyörük'ün annesi, ablası ve eniştesi ile taraf avukatları katıldı.

Tanık olarak dinlenilen Alpyörük'ün ablası, kardeşinin 20 gün kendisinin yanında kaldığını, Kadir Meşe'den çok şiddet gördüğü için geceleri lamba kapalıyken uyuyamadığını söyledi.

Sanık avukatının, Alpyörük'ün annesine yönelik ithamlarda bulunması üzerine duruşma salonunda gerginlik yaşandı.

Tarafların salondan çıkarılmasının ardından savunmasını yapan sanık Kadir Meşe ise Hazal Alpyörük'ün içki ve uyuşturucu kullandığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında Adli Tıp Kurumundan istenen ruh sağlığına ilişkin raporun beklenmesine ve tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Bandırma'da, 15 Şubat 2022'de Hacıyusuf Mahallesi Vecihibey Caddesi'ndeki bir evde Hazal Alpyörük (19) ile birlikte yaşadığı Kadir Meşe arasında tartışma çıkmıştı.

Meşe tarafından çok sayıda bıçak darbesiyle yaralanan 3 aylık hamile Alpyörük, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Polise teslim olan ve tutuklanan Kadir Meşe hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. Yargılama sürecinde yapılan DNA testi sonucunda, maktulün karnında ölen bebeğin babasının Meşe olduğu belirlenmişti.