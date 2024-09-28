Üye Girişi
Haberler

Bandırma'da Evsiz Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir otobüs durağının yakınında yerde hareketsiz yatan evsiz kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen 60 yaşındaki Fevzi Karabacak kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Atatürk caddesi postahane'nin alt tarafında bulunan otobüs durağı yakınında yerde hareketsiz yatan birini fark eden vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri durumu ağır olan kişiyi Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedaviye alındı. Yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Bandırma ilçesinde Atatürk Caddesi'nde bulunan bir otobüs durağı yakınında yerde hareketsiz yatan bir kişi, vatandaşlar tarafından fark edilerek yetkililere bildirildi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, Durumu ağır olan Fevzi Karabacak'ı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Karabacak hayatını kaybetti.

Olay, gece saat 02.30 sularında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin evsiz olduğu ve geçimini şişe toplayarak sağladığı iddia edilen Fevzi Karabacak olduğunu belirledi. Hastaneye kaldırılan Karabacak, 04.30 sularında yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde yapılan incelemelerde, Karabacak'ın bacağında 1 santimetre boyunda bir kesik olduğu tespit edildi. Ancak ilk bulgular, ölüm nedeninin organ yetmezliği veya kalp krizi olabileceği yönünde. Kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Karabacak'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü

İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü

 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun

Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindi

 Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu

Keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu
Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı

Tacizcisini böyle kayda aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polatlı 1926 Mardin 1969 Maçı Hakkında Menemen FK - Van Spor Maçı Yayın Bilgisi Polatlı 1926 Mardin 1969 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Polatlı 1926 Mardin 1969 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Menemen FK Van Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Menemen FK Van Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Menemen FK Van Spor maçı kaç kaç? Bursa Nilüfer Orduspor 1967 Maçı Hakkında Aliağa 1922 Konyaspor Maçı Hakkında Bursa Nilüfer Orduspor 1967 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursa Nilüfer Orduspor 1967 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç? Aliağa 1922 Konyaspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Aliağa 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aliağa 1922 Konyaspor kaç kaç? Arnavutköy - Derince Maçı Yayın Bilgisi Alanya 1221 FSK - Küçükçekmece Sinop Maçı Bilgileri Arnavutköy Belediyesi Derince Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Arnavutköy Belediyesi Derince Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });