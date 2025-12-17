Haberler

Evinin çatısında çalışırken aşağıya düştü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, çatı tadilatı yaptığı sırada 3. kattan düşen bina sahibi 62 yaşındaki Mehmet Deniz, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen olayda, çatı tadilatı yaptığı sırada 3. kattan düşen bina sahibi hayatını kaybetti.

Olay, Bandırma ilçesi 100. Yıl Mahallesi 38. Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın sahibi olduğu öğrenilen 62 yaşındaki Mehmet Deniz, birkaç gündür evinin çatı kısmında tadilat yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle 3. kattan aşağıya düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Deniz'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Deniz'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
