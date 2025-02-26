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Bandırma'da Asayiş Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bandırma'da Asayiş Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapılan asayiş operasyonlarında insan ticareti, cinsel saldırı ve soruşturmanın gizliliğini ihlal suçlarıyla bağlantılı 5 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda uyuşturucu haplar ve silah mermileri ele geçirildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 7 adrese yapılan asayiş operasyonlarında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bandırma Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 7 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda insan ticareti, cinsel saldırı ve soruşturmanın gizliliğini ihlal suçlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 56 adet uyuşturucu hap, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca şarjörü ve 2 adet 7.65 mm çapında fişek, 20 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

Emniyet yetkilileri, kamu düzeninin sağlanması ve toplum sağlığının korunması için operasyonların kararlılıkla devam edeceğini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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