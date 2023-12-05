Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen olayda bir yolcu otobüsü, Gönen Köprüsü üzerinde arızalandı ve saniyeler içinde alev topuna dönerek küle döndü.

Bandırma-Çanakkale karayolunda yolcu otobüsü alevlere teslim oldu

Bandırma- Çanakkale karayolunda arıza yapan yolcu otobüsü, bir anda alevler içinde kaldı. Yolcu bulunmayan otobüs saniyeler içinde küle döndü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen olayda bir yolcu otobüsü, Gönen Köprüsü üzerinde arızalandı. Sürücü ve görevlilerin dışında kimsenin bulunmadığı otobüs, saniyeler içinde alev topuna döndü. Yoldan geçenler akşam karanlığında yükselen alevleri cep telefonlarıyla görüntüledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otobüsün ise küle döndüğü görüldü. - BALIKESİR