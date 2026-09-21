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Bandırma-Bursa yolunda çarpışan iki araçtaki yaralılara itfaiye müdahale etti

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Bandırma-Bursa yolunda çarpışan iki araçtaki yaralılara itfaiye müdahale etti
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Bandırma-Bursa kara yolunda akşam saatlerinde Korozman Kavşağı'nda iki aracın çarpıştığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İtfaiye ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yapıp sağlık ekiplerine teslim etti; araçlarda maddi hasar oluştu, inceleme başlatıldı.

Bandırma-Bursa kara yolunda iki aracın karıştığı trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Korozman Kavşağı'nda meydana geldi. Bursa yönüne seyreden 10 AUG 58 plakalı araç ile tali yoldan çıkan 16 KKS 93 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan birinin savrulduğu öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kazada araçlardaki yaralılara ilk müdahaleyi yaparak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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