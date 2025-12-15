Haberler

Balkondan düşerek yaralanan yaşlı adam operasyonla kurtarıldı

Güncelleme:
Hatay'da yalnız yaşadığı evin balkonunda düşerek yaralanan ve kapının kilitli olmasıyla mahsur kalan yaşlı adam, itfaiyenin operasyonuyla kurtarıldı.

Hatay'da yalnız yaşadığı evin balkonunda düşerek yaralanan ve kapının kilitli olmasıyla mahsur kalan yaşlı adam, itfaiyenin operasyonuyla kurtarıldı.

İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi Şehit İlker Acar Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın 4'üncü katında yaşayan yaşlı bir adam, evinin balkon kısmında düşerek yaralandı. Kapının kilitli olması nedeniyle eve giremeyen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kapının açılmasının ardından evde mahsur kalan yaşlı adama 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı vatandaş ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY

