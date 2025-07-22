Balkondan Düşen Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde balkondan düşerek yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, Hacıakif Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın birinci katındaki balkonda oynayan 5 yaşındaki Ö.A.Ö. iddiaya göre demir korkulukların üzerine çıkınca dengesini kaybederek düştü.

Apartmanın bahçesindeki beton zemin üzerine yaklaşık 1,5 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı çocuk, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KONYA