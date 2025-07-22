Balkondan Düşen Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Balkondan Düşen Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 5 yaşındaki bir çocuk balkondan düşerek yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde balkondan düşerek yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, Hacıakif Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın birinci katındaki balkonda oynayan 5 yaşındaki Ö.A.Ö. iddiaya göre demir korkulukların üzerine çıkınca dengesini kaybederek düştü.

Apartmanın bahçesindeki beton zemin üzerine yaklaşık 1,5 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı çocuk, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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