Balkondaki Kıyafetler Hırsızlık Kurbanı Oldu
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir şahıs, çocuğu balkona çıkararak evin balkonundaki kıyafetleri çaldı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıkması, bina sakinlerini paniğe sürükledi.
Evin balkonunda asılı duran kıyafetleri böyle çaldı
ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir şahsın, çocuğu evin balkonuna kaldırarak yaptırdığı hırsızlık binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Altındağ ilçesinde bulunan Battalgazi Mahallesi'nde hırsız, bir çocuğu evin balkonuna kaldırarak balkonda bulunan kıyafetleri çaldı. Durumu fark eden bina sakinleri olayı emniyet ekiplerine bildirdi. Olaya ilişkin inceleme başlatılırken, o anlar binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa