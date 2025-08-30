Balkona iç çamaşırı ile çıktı, komşuları uyarınca tüfekle geri döndü

İstanbul Esenyurt'ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İddiaya göre, bir adam evinin balkonuna iç çamaşırı ile çıktı. Bu duruma tepki gösteren komşularının uyarıları üzerine tartışma başladı.

"MAHALLE ERKEK GÖRSÜN"

Kısa süre sonra şahıs, "Mahalle erkek görsün" diyerek tüfekle tekrar balkona çıktı. Silahı gören vatandaşlar büyük panik yaşarken, çevrede korku dolu anlar kayda geçti.

EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI

Olay sonrası mahallede gerginlik sürerken, polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.