Balkona iç çamaşırı ile çıktı, komşuları uyarınca tüfekle geri döndü

Balkona iç çamaşırı ile çıktı, komşuları uyarınca tüfekle geri döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Balkona iç çamaşırı ile çıktı, komşuları uyarınca tüfekle geri döndü
Haber Videosu

Esenyurt'ta balkona boxer ile çıkan bir adam, kendini uyaran komşularıyla tartıştı. Şahıs daha sonra "Mahalle erkek görsün" diyerek tüfekle balkona çıkınca mahallede panik oluştu.

İstanbul Esenyurt'ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İddiaya göre, bir adam evinin balkonuna iç çamaşırı ile çıktı. Bu duruma tepki gösteren komşularının uyarıları üzerine tartışma başladı.

"MAHALLE ERKEK GÖRSÜN"

Kısa süre sonra şahıs, "Mahalle erkek görsün" diyerek tüfekle tekrar balkona çıktı. Silahı gören vatandaşlar büyük panik yaşarken, çevrede korku dolu anlar kayda geçti.

EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI

Olay sonrası mahallede gerginlik sürerken, polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Belediye Başkanı, zabıtaların sırtında sopa kırdı

Belediye Başkanı, zabıtaların sırtında sopa kırıp tekme tokat dövdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ece Seçkin konserinde sahneye çıkan Yasemin Minguzzi, oğlunun en sevdiği şarkıyı söyledi

Ece Seçkin ile sahneye çıktı, oğlunun en sevdiği şarkıyı söyledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.