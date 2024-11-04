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Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'i öldüren zanlı tanıdık çıktı

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Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde, Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförü Mikail Çelikkol silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin Başkan Şen'in yeğeni Erdem Şen olduğu belirlendi.

Saldırıda yaralanan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförü Mikail Çelikkol, hastanede doktorların yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, hastane önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'in, sabah 10.00 civarında şantiye sahasına aracıyla giderken fail tarafından önünün kesildiğini söyleyerek, "Öncesinde kavga meydana geliyor. Akabinde bu kavga silahlı kavgaya dönüşüyor. 5 yaralıyı hastanemize sevk ettik. Bunlardan belediye başkanımız Hilmi Şen ve şoförü olarak yanında çalışan Mikail arkadaşımız ağır yaralı sevk edilmiş ve tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetmiştir. Diğer 3 yaralı arkadaşımıza üniversite hastanemizde müdahale ediliyor, onların hayati tehlikeleri yok. Fail elimizde. İlçe emniyet amirliğimiz tarafından ele geçirilmiş vaziyette. Adli tahkikat başlamıştır" dedi.

SALDIRGAN YEĞENİ

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin Hilmi Şen'in yeğeni Erdem Şen olduğu öğrenildi. Gözaltında sorgusu süren Erdem Şen'nin ilk ifadesinde, Belediye Başkanı Hilmi Şen'in kendisini işe almak için söz verdiğini ve sözünü yerine getirmeyince de saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'i öldüren zanlı tanıdık çıktı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıAyaz hayat:

hemen kayyum atayin

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Rant cikar ....bunlarmi vatana hizmet ediyordu zaten.makam.odasindaki resimi gorunce durum anlasildi.

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Haber YorumlarıCemal Koyun:

ya paradır ya karıdır başka olmaz

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

yalan is fellan değil mesele

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Haber YorumlarıAbdulmenav Aydemir:

Kazanmak için vad veriyorlar insanlar geçim derdınde işi gücü brakıp Kapi Kapi zaman harciyorlar sonra hüsrana uğriyip Cenet geçiriyorlar yaşım 60 ne kadar yerel Yönetım Başkani tanıdiysam ar damarı patlamiş yalan sanatını gelıştırmişler Büyükşehir kaldırır ancak küçük yerler halkınde kanunu var ölümler kötü Allah rahmet etsin

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Haber YorumlarıSer_hat:

Eskiler "Akrabayı Akrep Soksun."derlermiş.Boşuna dememişler demekki...

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