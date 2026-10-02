Balıkesir Valiliği Soma maden kazasında Balıkesirli 1 işçinin vefat ettiğini açıkladı

Balıkesir Valiliği, 5 işçinin hayatını kaybettiği Soma madeninde yaşanan kazada Balıkesirli 1 işçinin vefat ettiğini, 1 işçinin ise sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "01.10.2026 tarihinde Soma ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte 7 işçi göçük altında kalmıştır. Yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sonucunda 2 işçimiz sağ olarak kurtarılmış, 5 işçimizin ise hayatını kaybettiği belirlenmiştir. Hayatını kaybeden madencilerimiz arasında İvrindi ilçemiz Taşdibi nüfusuna kayıtlı hemşehrimiz Ramazan İnce de bulunmaktadır. Dursunbey ilçemiz Akbaşlar nüfusuna kayıtlı hemşehrimiz İbrahim Çimen ise sağ olarak kurtarılmıştır. Hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyor, sağ olarak kurtarılan hemşehrimiz İbrahim Çimen ve diğer işçimize acil şifalar temenni ediyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı