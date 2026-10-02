Haberler

Balıkesir Valiliği Soma maden kazasında Balıkesirli 1 işçinin vefat ettiğini açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir Valiliği, Soma'da özel bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte 7 işçinin göçük altında kaldığını, 2 işçinin kurtarıldığını, 5 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hayatını kaybedenler arasında Balıkesirli 1 işçi bulunurken, Balıkesirli 1 işçi sağ kurtarıldı.

Balıkesir Valiliği, 5 işçinin hayatını kaybettiği Soma madeninde yaşanan kazada Balıkesirli 1 işçinin vefat ettiğini, 1 işçinin ise sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "01.10.2026 tarihinde Soma ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte 7 işçi göçük altında kalmıştır. Yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sonucunda 2 işçimiz sağ olarak kurtarılmış, 5 işçimizin ise hayatını kaybettiği belirlenmiştir. Hayatını kaybeden madencilerimiz arasında İvrindi ilçemiz Taşdibi nüfusuna kayıtlı hemşehrimiz Ramazan İnce de bulunmaktadır. Dursunbey ilçemiz Akbaşlar nüfusuna kayıtlı hemşehrimiz İbrahim Çimen ise sağ olarak kurtarılmıştır. Hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyor, sağ olarak kurtarılan hemşehrimiz İbrahim Çimen ve diğer işçimize acil şifalar temenni ediyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
MHK soruşturmasında Taner Gizlenci, Emre Altun ve Süleyman Abay'ın ifadeleri ortaya çıktı

Eski hakemler arkada dönen dolapları tek tek anlattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mekke'de facianın eşiğinden dönüldü: Mescid-i Haram'da canlı bomba alarmı

Mescid-i Haram'da canlı bomba alarmı: Kabe'yi kana bulayacaktı
Doğum gününde ehliyetine el konuldu! Edirne'de sürücü aracını eşine teslim etti

Doğum gününde ehliyetine el konuldu! Aracı eşi teslim aldı
Murat Ceylan'ın değişimi çok konuşulmuştu! Gelen yorumlara sessiz kalmadı: Ben yine aynı insanım

Eleştirilere yanıt verdi: Aşk olsun...
Rusya lideri Putin'den Kaliningrad uyarısı: Saldırırsanız anında vururuz

Dünyayı alarma geçiren tehdit: Bunu yaparsanız anında vururuz
Kaçıranlar pişman! Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar

Kaçıranlar pişman! Dün gece neler oldu neler
Okul tuvaletinde silah bulundu! Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Okula giden veli tuvalette buldu, sahibini öğrenince şaşkına döndü
Havalar bir anda soğudu, mevsimin ilk karı düştü

Havalar bir anda soğudu, mevsimin ilk karı düştü