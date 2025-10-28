Balıkesir Sındırgı'da Depremin Ardından Sağanak Yağış Zorlukları Artırdı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından başlayan sağanak yağış nedeniyle sokakta bulunan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Balıkesir'de meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Evlerinde kalmak istemeyen Sındırgılılar geceyi sokakta geçirirken, depremin ardından başlayan sağanak ise hayatı daha da zorlaştırdı. Kapalı pazar yeri, kafeterya ve kapalı alanlara sığınan vatandaşlar, artçılarla birlikte tekrar dışarı çıktı.

Kapalı pazar yerinde sabahlayan vatandaşlar, evlerinin zarar görmediğini ancak korktukları için pazar yerinde olduklarını söyledi. "Allah devlete, millete zeval vermesin" sözü ile olup biteni özetleyen vatandaşlar, depremlerin bir an önce sonlanması temennisinde bulundu. - BALIKESİR