Balıkesir Sındırgı'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem: Edremit'te Zarar Gördü

Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde yaşanan depremde Edremit'te bir daire ve otomobil zarar gördü.

Balıkesir Sındırgı merkezli depremde Edremit ilçesi Camivasat Mahallesi'nde bir dairede hasar meydana geldi. Daireden kopan sıva beton parçaları park halindeki otomobilin üzerine düşerek maddi hasar oluşturdu.

Depreme evinde yakalandığını söyleyen Figen Kılmanoğlu, "Çok şiddetli oldu. Dairenin dışından kopan sıva ve diğer parçalar park halinde otomobilin üzerine düştü. Şükürler olsun can kaybımız yok" dedi.