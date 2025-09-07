Haberler

Balıkesir Sındırgı'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir Sındırgı'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sırasında vatandaşların panik yaşadığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Daha önceki depremlerde can kaybı yaşandığı hatırlatılırken, bölgede sarsıntıların devam ettiği bildirildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sırasında yaşanan korku ve panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 12.35'te Sındırgı ilçesinde yerin 7.7 kilometre derinliğinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Kertil Mahallesi'nde bir evin yan duvarındaki merdivenin göçtüğü, Kınık Mahallesi'nde ise metruk bir binada çökme meydana geldiği tespit edildi. Deprem anında yaşanan panik güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde vatandaşların büyük korku yaşadığı, binalardan koşarak çıktıkları ve kaçış anlarının saniye saniye kaydedildiği görüldü.

10 Ağustos'ta aynı ilçede meydana gelen depremde 1 binanın yıkıldığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatılırken, bölgede sarsıntıların devam ettiği bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Minderini kaldıran kadın, dehşet verici manzarayla karşılaştı

Minderini kaldıran kadın, dehşet verici manzarayla karşılaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu sektör değiştirdi! İşte yeni mesleği

Ünlü oyuncu sektör değiştirdi! İşte yeni mesleği
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.