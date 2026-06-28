Sındırgı'da deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçezinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sındırgı'da AFAD verilerine göre, 15.56'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede yaşayanlar depremi sakinlikle karşıladı. Yapılan ilk araştırmalarda herhangi bir hasar tespit edilmedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı