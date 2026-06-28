Sındırgı'da deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde AFAD verilerine göre saat 15.56'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölge halkı depremi sakinlikle karşılarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar tespit edilmedi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçezinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sındırgı'da AFAD verilerine göre, 15.56'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede yaşayanlar depremi sakinlikle karşıladı. Yapılan ilk araştırmalarda herhangi bir hasar tespit edilmedi. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı