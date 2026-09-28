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Balıkesir Karesi'de veliler ilkokulda akran zorbalığı iddiasına tepki gösterdi

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Balıkesir Karesi'deki Ali Hikmet Paşa İlkokulu'nda 4. sınıf öğrencisinin diğer çocukları darp ve tehdit ettiği iddiasıyla veliler okul önünde tepki gösterdi. Veliler, olayların geçen yıldan bu yana sürdüğünü belirterek çocuklarının can güvenliği için yetkililerden tedbir istedi.

Balıkesir'de bir ilkokulda akran zorbalığı yaşandığını belirten veliler, duruma tepki gösterdi. İlkokul 4. sınıfa giden bir çocuğun diğer çocukları birçok kez darp ettiği iddiası üzerine veliler, okulun önünden ayrılamadıklarını ifade etti.

Balıkesir'in Karesi ilçesi Ali Hikmet Paşa Mahallesi'nde bulunan Ali Hikmet Paşa İlkokulu'nda yaşandığı iddia edilen akran zorbalığı olayları velilerin tepkisine neden oldu. Veliler, 4. sınıfta eğitim gören bir erkek öğrencinin diğer öğrencilere yönelik darp ve tehditlerinin geçen yıldan bu yana devam ettiğini ileri sürerek okul önünde açıklama yaptı. Veliler, en son bir başka çocuğun gözünü morartan çocuktan dolayı diğer çocukların okula gelmek istemediklerini söyledi.

Oğlunun okulda 3. sınıfa gittiğini belirten Mizgin Şayan, aynı öğrenci tarafından geçen yıl da bu yıl da darp edildiğini iddia ederek, olayın ardından darp raporu aldıklarını söyledi. Şayan, "Geçtiğimiz sene olaylar oldu, benim çocuğum darp edildi. Bu sene de aynı çocuk tarafından oğlum darp edildi. Çocuk Şube'ye gittim, darp raporum var. Ben çocuğumun can güvenliğinden endişeliyim" dedi. Kendisinin de öğrencinin ailesi tarafından darp edildiğini öne süren Şayan, çocuğuna yönelik tehditlerin boyutunun arttığını iddia etti. Şayan, oğlunun göz bölgesinden de darp edildiğini öne sürerek, öğrencinin çocuğuna, "Öncelikle senden başlıyorum" diyerek tehditler savurduğunu iddia etti.

Bazı velilerin daha önce bıçakla ilgili bir olaya da şahit olduğunu öne süren Şayan, yetkililerden gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

"Amacımız hiçbir çocuğu okuldan uzaklaştırmak değil"

Velilerden Perihan Uz ise sorunların geçen yıldan bu yana devam ettiğini belirterek, yetkili makamlara dilekçelerle müracaat ettiklerini ancak çözüm bulunamadığını söyledi. Amaçlarının söz konusu öğrenciyi eğitim ortamından uzaklaştırmak olmadığının altını çizen Uz, "Bizim çocuklarımız için sağlıklı bir eğitim ortamı oluşturulmasını istiyoruz. Taleplerimizi bu şekilde dile getirdik ancak hiçbir şekilde çözüm yok. İllaki bunun bir çözümü vardır" diye konuştu.

Oğlu okulun 4-A sınıfında eğitim gören Merve Dayan da konuyla ilgili daha önce çeşitli mercilere başvurduklarını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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