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Balıkesir'in Piyade Mahallesi'nde Arazi Yangını

Balıkesir'in Piyade Mahallesi'nde Arazi Yangını
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Kepsut ilçesine bağlı Piyade Mahallesi'nde meydana gelen arazi yangını, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Piyade Mahallesi'nde çıkan arazi yangına itfaiye ekipleri büyümeden söndürüldü.

Kepsut'a bağlı Piyade kırsal mahallesinde meydana gelen arazi yangınına Kepsut İtfaiye birimi müdahale etti. Piyade kırsalında çıkan arazi yangını yan tarafta bulunan ağaçlık alanlara sıçramadan söndürüldü. Çıkan yangın ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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