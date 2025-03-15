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Balıkesir İftar Çadırında Gerilim: Kadın ve Adam Arasında Tartışma

Balıkesir İftar Çadırında Gerilim: Kadın ve Adam Arasında Tartışma
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Balıkesir'de bir iftar çadırında oruçlu olup olmadığı sorulan bir kadının karşı fikirli bir adamla gergin anlar yaşadığı olayda zabıta ekipleri devreye girdi.

Balıkesir'de kurulan iftar çadırında bir erkek ve bir kadın vatandaş arasında gergin dakikalar yaşandı. Kadının 'Sen kimsin de oruçlu olup olmadığımı sorarsın' diye bağırdığı anlarda zabıta ekipleri araya girdi.

Balıkesir'de kurulan iftar çadırı gergin anlara sahne oldu. İftara dakikalar kala yaşanan olayda, bir kadın 'Sen kimsin benim oruçlu olup olmadığımı soruyorsun' diye bir erkeğe bağırdı. Karşılıklı bağırmaların olduğu olayda zabıta ekipleri araya girerek gerginliği yatıştırdı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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