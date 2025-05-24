Balıkesir Havran'da Dolandırıcı Yakalandı

Balıkesir Havran'da Dolandırıcı Yakalandı
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Balıkesir'in Havran ilçesinde, kendisini polis olarak tanıtan bir dolandırıcı, yaşlı bir vatandaşın ziynet eşyalarını çalarken yakalandı. Şüpheli, yapılan takip sonucu Osmangazi Köprüsü gişelerinde altınlarla birlikte gözaltına alındı.

Balıkesir Havran'da nitelikli dolandırıcılık şüphelisi kıskıvrak yakalandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Havran ilçesinde, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar yaşlı bir vatandaşı hedef alarak ziynet eşyalarını çaldı. Şüpheli, yapılan takip sonucu Balıkesir Bursa Otoyolu Osmangazi Köprüsü gişelerinde altınlarla birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, A.G. isimli vatandaş, telefonla kendisini arayan kişi ya da kişiler tarafından kimliğinin kopyalandığı, adının terör örgütü dosyalarında geçtiği ve elindeki altınları teslim etmesi durumunda emniyetle iş birliği içinde olduğunun teyit edileceği yönünde ikna edildi. Şüpheliler, altınlara geçici olarak el konulacağı ve dosya tamamlandığında geri verileceği yönünde beyanda bulundu. A.G., aynı gün saat 16.00 sıralarında evine gelen, kafasında motosiklet kaskı bulunan tanımadığı bir kişiye içerisinde 62 adet çeyrek altın, 15 adet bilezik, 12 adet Ata lira ve 1 adet yarım altın bulunan çantayı teslim etti.

Havran İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen ortak çalışma sonucunda, şüpheli şahsın motosiklet ile ilçeye giriş yaptığı ve suça konu ziynet eşyalarını aldıktan sonra ilçeden ayrılarak Bursa otobanına giriş yaptığı tespit edildi. Yapılan koordinasyon neticesinde, şüphelinin Osmangazi Köprüsü gişelerinde altınlarla birlikte yakalanması sağlandı.

Gözaltına alınan U.K. (17), gerekli işlemler için Havran İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, Cumhuriyet Savcısı talimatıyla altınlar eksiksiz şekilde mağdura teslim edildi. Şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL ÖZDEMİR - 3.Sayfa
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