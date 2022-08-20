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Balıkesir 3. sayfa: 10 bin balya ot yanarak kül oldu

3. Sayfa Haberleri

Edinilen Balıkesir haberine göre 10 bin balya ot yanarak kül oldu Erzurum'un Horasan İlçesine bağlı Mollaahmet Mahallesi'nde 10 bin balya ot yanarak kül oldu.

10 bin balya ot yanarak kül oldu

ERZURUM - Erzurum'un Horasan İlçesine bağlı Mollaahmet Mahallesi'nde 10 bin balya ot yanarak kül oldu.

Alınan bilgiye göre, Mollaahmet Mahallesi'nde boş arazide çiftçilerin kış ayları için hazırladığı otlar henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri, Horasan Köprüköy ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Saat 16.00 sıralarında başlayan yangın itfaiye ekipleri ve Horasan Belediyesi'ne ait iş makinalarının yoğun çalışması sonucu çevrede bulunan evlere sıçramadan yaklaşık 4 saatlik çalışmanın sonucunda kontrol altına alındı.

Mahalle Muhtarı Yüksel Duman ve bazı vatandaşlara ait yaklaşık 10 bin balya ot yanarak kül oldu. Çiftçilerin büyük emek vererek biçtiği otların yanarak kül olması ise vatandaşları derin üzüntüye boğdu.

Yangın ile ilgili ilçe jandarma ekipleri tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şahap Çakır - 3. Sayfa

Hisarcık İtfaiye Erzurum 3. Sayfa Haberler

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