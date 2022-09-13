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Balıkesir haber! Manyas'ta seyir halinde ki araç yandı

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir haber! Manyas'ta seyir halinde ki araç yandı

Balıkesir haberler: Manyas'ta seyir halindeki bir araç tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Manyas'ta seyir halindeki bir araç tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Gökhan Çelik yönetiminde ki 17 KR 773 plakalı ticari aracıyla Manyas'tan ikamet ettiği kırsal Koçoğlu Mahallesine seyir halinde birden yanmaya başladı. Sürücü Çelik'in aracı terk ettiği ancak aracın alevlere teslim olarak yandığı belirtildi.

Ormana yakın güzergahta meydana gelen araç yangınını, çevre kırsal mahalleden orman yangını şüphesiyle Orman İşletme Şefliğine ve itfaiyeye haber verildiği arasözün olay yerine gittiğinde araç itfaiyenin yangına müdahale etmesine rağmen aracın tamamen yanmaktan kurtulamadığı belirtildi. İlk belirlemelere göre yangının aracın elektrik tesisatından kaynaklandığı açıklandı. Bu arada araç yangınını gören yakında ki mermer ocağına ait iş makinasının yangının ormana sıçramaması için önlem aldığı belirtildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gökhan Çelik Tragger Ormana Manyas 3. Sayfa Haberler

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